Софийска районна прокуратура внесе искане за задържане под стража на мъжа, заканил се с убийство на жена и врязал се в детска площадка с автомобила си, който управлявал под въздействието на алкохол.

На 20 август 55-годишният мъж с инициали А.Т. полял жената в столичния квартал „Христо Смирненски“ с неустановена до момента течност и се заканил с думите: „Ще те запаля“, след което извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство.

