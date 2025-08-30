Всяка събота сутрин доброволци помагат с разходките на кучета в столичния приют в Сеславци, специализиран в грижата и търсенето на осиновители на малки кученца.

Най-мъничките четириноги не се разхождат, но имат нужда от гушкане, казват доброволците от организацията „Бандата на 1500-те“.

Доброволците не стигат и всеки, който обича животните е добре дошъл да се включи в разходките в събота в приюта в Сеславци или в неделя в приюта в Горни Богров, споделят Теодора Андреева и Габриела Христова.

Според ветеринарят и управител на приюта в Сеславци д-р Андрий Симон хората често изхвърлят кученцата, защото не кастрират кучетата си и след като се родят малките, не знаят какво да ги правят.

Кастрацията е лесна и безплатна с програмата „Кастрирай и върни“, а ползите за домашния любимец и стопаните му – огромни.

При женските кучета, след стерилизация намалява риска за рак на гърдата и кисти на яйчниците. Елиминира се риска от нежелана бременност.

Кастрацията при мъжките кучета намалява риска от рак на тестисите и проблеми с простатата, хернии и тумори на ануса. Кастрираните женски и мъжки кучета рядко проявяват агресия.

Повече информация за безплатната кастрация, ваксинация и регистрация на кучета в Столична община, можете да научите от страницата на общинско предприятие „Екоравновесие“.

