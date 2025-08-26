Днес е празникът на най-добрия приятел на човека. Той води началото си от Съединените щати, където за първи път през 2004 година се отбелязва Денят на кучето.



Срещаме ви с Джон – освободен от живот на верига, за да се превърне в талисман за своите осиновители.



Кучето Джон нахлува в сърцето на Пламка с тъжния си поглед от тежката верига под дърво, за което е вързан от бившите му стопани.

„Решихме да го приберем, защото не беше добре отглеждан. Съвсем спонтанно, не сме имали план за домашен любимец“, споделя жената.

Точно в онзи момент съпругът ѝ почти е купил друго куче - скъпо, елитно, породисто.

„И ми донесе ето това нещо – куче, не знам каква порода е“, казва шеговито Боян.

Но надделява любовта от пръв поглед и Джон става господар в дома на семейството. А пред него винаги има пълна хранилка и прясна вода – за други кучета.

Снимка: bTV

„Има кученца в района, които просто идват. Нищо не коства – особено в горещините задължително трябва да има вода, зимата пък – топла“, казва Пламка Григорова.

Недалеч от Джони, в мир и любов, заедно живеят други доскорошни клетници. За да бъде кучешкият живот празник, а не изпитание – зависи от човека.

Снимка: bTV

