На Световния ден на кучето: Среща с грумъра Даниел (СНИМКА)

На Световния ден на кучето мултимедийният репортер на bTV Новините се срещна с грумъра Даниел Денишев.
Той разказа, че всяко куче трябва да бъде подстригвано, което ще спести много главоболия на стопаните, а е и полезно за самите тях.
Процедурата по подстригване започва с къпане, после следва и оформянето на козината в зависимост от породата. Отнема не по-малко от час.
По думите на Даниел усвояването на професията изисква много познания и задължителна квалификация.
