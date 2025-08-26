На Световния ден на кучето мултимедийният репортер на bTV Новините се срещна с грумъра Даниел Денишев.

Той разказа, че всяко куче трябва да бъде подстригвано, което ще спести много главоболия на стопаните, а е и полезно за самите тях. 

На Световния ден на кучето: Среща с грумъра Даниел (СНИМКА)
Защо е хубаво да водим домашния си любимец на груминг?
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Груминг
Снимка: Ладислав Цветков

Процедурата по подстригване започва с къпане, после следва и оформянето на козината в зависимост от породата. Отнема не по-малко от час.

По думите на Даниел усвояването на професията изисква много познания и задължителна квалификация. 

