На Световния ден на кучето мултимедийният репортер на bTV Новините се срещна с грумъра Даниел Денишев.

Той разказа, че всяко куче трябва да бъде подстригвано, което ще спести много главоболия на стопаните, а е и полезно за самите тях.

2 / 10 На Световния ден на кучето: Среща с грумъра Даниел (СНИМКА) Защо е хубаво да водим домашния си любимец на груминг? Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков

Процедурата по подстригване започва с къпане, после следва и оформянето на козината в зависимост от породата. Отнема не по-малко от час.

По думите на Даниел усвояването на професията изисква много познания и задължителна квалификация.

