Проектът за затвор до шест години за журналисти: Законът, предложен от ИТН, предизвика напрежение и беше изтеглен

След като вчера Комисията по правни въпроси на парламента по инициатива на „Има такъв народ“ изненадващо прие до 6 години затвор за медии и граждани, които разпространяват лична информация за друг, днес това предизвика остри реакции от страна на опозицията.

„След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право. Това е пълен абсурд - юридически да въвеждаш в наказателното право наказание и то тежко наказание - от 1 до 6 години“, коментира Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Законът провокира напрежение между партиите и за кратко провали и парламентарния кворум.

„Според мен „Има такъв народ“ не се регистрираха в пленарната зала, защото не им се включи закона, който да пази голите им снимки“, добави Асен Василев от ПП-ДБ.

Половин час по-късно стана ясно, че законът е изтеглен и няма да бъде гледан. А според Бойко Борисов депутатите от мнозинството вчера не са прочели текстовете внимателно.

„Говорих със Слави Трифонов сутринта и той каза, че ще го изтеглят, защото има текстове които и той, и ние не ги приемаме. Предполагам, че не са го прочели, както трябва“, обясни Бойко Борисов.

„Искам да ги призова да не го внасят никога повече този законопроект, защото те изградиха шоуто и партията си на базата и на основата на гавра с личното достойнство на други лица. Те направиха песен за колега народен представител, която обясняваха детайли за личния му живот“, посочи Радостин Василев от МЕЧ.

От „Има такъв народ“ не коментираха темата. Не минаха нито веднъж през кулоара и отговориха на опитите да се свържем с тях.

