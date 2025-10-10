„Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря. Той ми каза, че ще изтеглят промените в Наказателния кодекс, защото има текстове, които и той, и ние не ги приемаме.“

Това каза в Народното събрание председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. „Толкова по този въпрос“, добави той.

„Не знам дали е проба на общественото мнение. Аз сутринта научих и се обадих лично аз на Слави, за когото огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтеглиха“, обясни Борисов.

Вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс, пише БТА.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН.

Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

„Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега ги прочетоха, както трябва. Толкова бързо стана (внасянето за обсъждане на законопроекта – бел. ред.), че сутринта вникнах в нея. Има неща, които би могло да се поправят или да им се намери ред за действие. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни неща. Това не е правилно. Би могло да не могат да правят за публични лица, примерно, че се целуваме с Рая Назарян. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели?“, коментира Бойко Борисов.

„Това е нещо, което бих подкрепил, но не и шест години затвор. Само солени глоби“, добави още той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK