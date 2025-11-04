Признание за екипа на bTV – репортерите Лора Костова и Антоан Златков са отличени от Служба „Военна полиция”.

Наградата е за обективно и безпристрастно медийно отразяване на дейността на Министерството на отбраната.

Церемонията се състоя в рамките на военно-полицейския турнир „Феникс 2025“ в София.

„Това отличие е признание за нашите усилия да показваме работата на военна полиция и в бъдеще се надявам да продължаваме да разказваме подобен тип истории“, заяви Лора Костова.

„Това е признание не само за мен, но и за всички колеги в bTV новините, защото във време на две войни все по-често ни се налага да показваме работата на Министерството на отбраната и на Военна полиция. Разбира се, нашата основна мисия остава - когато има проблем, да изискваме отговори и да се търсят решения“, каза Антоан Златков.

