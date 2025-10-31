Отличие за bTV от Българската академия на науките в деня на нейния 156-ти рожден ден.

Водещата на bTV Новините Виктория Петрова получи приза за журналист от годишните награди на Академията, които се връчват в навечерието на Деня на народните будители.

Отличието е за поредицата ѝ от репортажи, посветени на постиженията на български учени и световните им открития в областта на молекулярната биология.

„За мен тази награда е изключителна чест и привилегия. Благодарна съм на оценката на БАН за усилията, които полагам аз и телевизията за популяризиране работата на съвременния учен човек. Тези хора имат космически принос, както за страната, така и да се почувстваме горди от това, че сме българи“, каза Виктория Петрова, водещ на bTV Новините.

