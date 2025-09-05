Издирват 70-годишен мъж, направил опит да убие съпругата си. Инцидентът е станал вчера около обяд в къща в монтанското село Благово.

68-годишна жена от село Благово е настанена за лечение в болницата в Монтана с опасност за живота.

"Направени са нужните операции, животоспасяващи“, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров, цитиран от БНР.

Сигналът е подаден около 13 часа вчера. По информация на полицията жената е простреляна с боен пистолет от съпруга си, който е на 70-години.

"Отидох натам, тъкмо беше дошла полицията. Оказа се, че жена е простреляна, от мъжа си. Някакъв битов скандал“, разказа кметът на Благово Лъчезар Асенов.

Полицията издирва мъжът от Благово, който е напуснал местопроизшествието. Той е на 70 години и е пенсионер.

"Последните години преди пенсия работеше в болницата, след това като пенсионер, може би като охранител", добави кметът.

По случая с опит за убийство в Благово е образувано досъдебно производство.

