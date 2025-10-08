„В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност“, каза в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков.

„Ако в политически и партиен аспект това е оправдано, с оглед интересите на обществото запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми на обществото е от изключителна важност“, посочи той.

Затова той призова министрите да не се поддават на колективни и личностни провокации, а да вършат своята работа професионално и отговорно.

„Правителството, колкото и да е сложно в своя коалиционен формат, всъщност показва завиден колективен дъх и коалиционна култура, както и ясно изпълнение на задачите и целите“, каза Росен Желязков.

Той изказа признателност към вътрешния министър Даниел Митов, както и съболезнования на семейството на Стефан Иванов и на близките на всички загинали при наводнението в „Елените“.

„Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това още един път показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите и те да не остават в оста „причина-следствие“ и след това отлагане на решения“, посочи още премиерът.

„От вас искам не оправдания, а решения. Правилна комуникация за всичко, което вършите, както и висока степен на отговорност и отчетност“, обърна се Желязков към министрите в кабинета.

„В момента, в който ние станем бивши, не трябва да бъдем в ролята на тези, които в момента считаме, че не са се справили със задачите“, допълни той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK