Софийска районна прокуратура предаде на съд 34-годишен мъж, който е отнел противозаконно автомобил и го шофирал след употреба на наркотични вещества.

На 12 април в ж.к. „Люлин“ в София обвиняемият е откраднал автомобила. На другия ден е бил спрян от полицейски служители, които установили, че колата е открадната.

Те направили и „Дръгтест 5000“. Резултатите от отчели, че обвиняемият е шофирал след употреба на метадон и кокаин.

Мъжът е отказал да даде проби за изследване в болница.

Мъжът е осъждан. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Мъжът е с наложена мярка „задържане под стража“.

