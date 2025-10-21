Софийска районна прокуратура предаде на съд 34-годишен мъж, който е отнел противозаконно автомобил и го шофирал след употреба на наркотични вещества.
На 12 април в ж.к. „Люлин“ в София обвиняемият е откраднал автомобила. На другия ден е бил спрян от полицейски служители, които установили, че колата е открадната.
Те направили и „Дръгтест 5000“. Резултатите от отчели, че обвиняемият е шофирал след употреба на метадон и кокаин.
Мъжът е отказал да даде проби за изследване в болница.
Мъжът е осъждан. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.
Мъжът е с наложена мярка „задържане под стража“.
