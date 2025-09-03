Софийска районна прокуратура обвини 41-годишен мъж, шофирал след употреба на 4 вида наркотични вещества.
Случаят е от 1 септември, когaто в малките часове на нощта - около 02.20 часа, обвиняемият А.Б. управлявал лек автомобил, марка „Мерцедес”, по устоличната улица “Бесарабия”, след употреба на метамфетамин, амфетамин, канабис и бензодиазепин, установено с „Дръг тест 5000“.
По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“, информира БГНЕС.
А.Б. е осъждан и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.
Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK