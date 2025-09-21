Големият горски пожар в района на село Горнослав, Асеновградско, е овладян след близо цял ден усилия на пожарникари, горски служители, доброволци и местни жители. Огънят е засегнал над 140 декара смесена гора, обработваеми площи и около 15 декара борова гора, но благодарение на бързата реакция не са пострадали къщи и стопански постройки.

Огънят е тръгнал от имот, причината може да е почистване на позмлен имот, казаха за bTV пожарната.

В гасенето се включиха повече от 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и специализираното звено на пожарната в Пловдив. На терен дойдоха и доброволци от ДФ „Пловдив 112“, „Аварийно спасяване“, „Спасителен клуб за бъдеще“, ДФ „Асеневци“, както и десетки местни хора. Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили, които успяха да достигнат най-трудните зони.

Заради засегнат електропровод ЕВН временно спря електрозахранването в селата Орешец, Врата и Мостово. Полиция, ВиК и електроразпределителното дружество също оказаха съдействие.

Към 23:00 ч. пожарът е локализиран, като второто огнище в боровата гора вече е погасено. В момента продължава доизгасяването на единични пламъци в стръмни и труднодостъпни дерета.

Заради мащаба на бедствието беше подготвен за излитане и хеликоптер от 24-а авиобаза, но бързите действия на наземните екипи не наложиха въздушна намеса. През нощта районът остана под наблюдението на шест екипа огнеборци.

Междувременно част от пожарникарите, тръгнали към Горнослав, са били пренасочени към друг инцидент – пожар в жилищна сграда в Асеновград, където са спасени двама възрастни хора.

