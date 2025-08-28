Пожар избухна в землището на тополовградското село Устрем, като пламъците обхванаха сухи треви и храсти в района, съобщиха от Община Тополовград.
Огънят е навлязъл и в близки дерета, което затруднява овладяването му.
На място работят три пожарни автомобила, както и три автомобила на Горското стопанство. В овладяването на пламъците се включиха и доброволци от село Устрем, които помагат на екипите от Доброволческо формирование "Сакар-12" към община Тополовград.
По информация към момента няма пряка опасност за населени места, но пожарът се разраства в труднодостъпен терен. Ситуацията се следи внимателно от екипите на място.
Причината за възникването на пожара все още не е установена.
