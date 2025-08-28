Пожар гори край Якоруда. Пламъците бушуват в района на минералните бани и са обхванали около 5 квадратни километра, съобщи за bTVкметът на града Мехмед Вакльов.

На място са изпратени екипи на пожарната, които се борят да овладеят стихията.

Вакльов коментира още, че над района на пожара има път, при който огнеборците ще се опитат да го пресекат и локализират.

Засега няма данни за пострадали хора, няма опасност и за къщи.

Очаквайте подробности!

