Около 12:50 часа днес е получен сигнал за пожар в сухи треви в района на Кресненски ханчета на главен път Е-79 в Кресненско дефиле, съобщиха от полицията в Благоевград.

На място са 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград.

Екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград регулират движението в района.

