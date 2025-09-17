Около 12:50 часа днес е получен сигнал за пожар в сухи треви в района на Кресненски ханчета на главен път Е-79 в Кресненско дефиле, съобщиха от полицията в Благоевград.
На място са 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград.
Екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград регулират движението в района.
