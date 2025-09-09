Четири екипа на пожарната във Велико Търново гасят пожар върху терен със запалени сухи треви в района на Националния военен университет „Васил Левски“.
Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.
По първоначална информация горят сухи треви, опасност за близките населени места няма.
Овладяването на огъня продължава.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK