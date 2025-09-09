Четири екипа на пожарната във Велико Търново гасят пожар върху терен със запалени сухи треви в района на Националния военен университет „Васил Левски“.

Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

По първоначална информация горят сухи треви, опасност за близките населени места няма.

Овладяването на огъня продължава.

