Първите в държавата честитиха празника. Посланията на политиците в Деня на независимостта бяха полюсни.

Президентът Румен Радев отбелязва, че Независимостта е дълг и отговорност: „Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист“.

Премиерът Росен Желязков също поздрави: „Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство“.

От Велико Търново своя поздрав отправи и председателят на парламента Наталия Киселова: „Днес отново си даваме сметка, че само единни и обединени около национални приоритети можем да ги реализираме и да градим държавата си като просперираща“.



Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза Деня на независимостта с публикация в социалните мрежи. Такива разпространиха и други лидери на партии в парламента.



„Когато сме единни, можем да отхвърлим зависимостите, които заплашват свободата и щастието ни. Времето да го направим е дошло“, написа Николай Денков от „Продължаваме промяната“.



„На 22 септември България стана независимо царство. Скоро трябва да стане и независима република“, написа лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно „Д“, написа председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.



Председателят на БСП Атанас Зафиров призовава да не забравяме подвига на националните ни герои и техните уроци, а лидерът на „Има Такъв Народ" Слави Трифонов напомня, че днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.