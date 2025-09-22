На 22 септември 1908 г., България обявява своята независимост и заема достойно място сред държавите в Европа.

30 години след Освобождението и след акта на Съединението, във Велико Търново преди 117 години, България обявява своята Независимост.

Снимка: БГНЕС

Княз Фердинанд приема титлата "цар на българите", а страната ни става равноправна държава в Европа. Не случайно Манифестът е прочетен именно тук в старопрестолния град, в църквата "Св. 40 мъченици" – място, което символично свързва Третата българска държава със славното минало от Първото и Второто българско царство.

Малко повече от век по-късно - с гордост, благодарност и преклонение пред подвига си спомняме за историческите събития. Манифестът за Независимостта отново беше прочетен във Велико Търново. Света литургия освети бойните знамена.

По стъпките на княза, държавниците и духовниците от началото на миналия век – преминава шествието и днес.

Снимка: БГНЕС

На хълма Царевец за празника се събраха десетки семейства. С гордост и почит към събитията от 1908 г. гледа Боян, баща на две деца: „Идваме за осма година от Варна. Специално идваме за празника. Искам да ги науча на патриотизъм и родолюбие. Искам да познават историята и корените си“.

Празничното шествие преминава и по главните улици в града. Хиляди - и местни, и чужденци са част от празненството. По думите им хора без минало, нямат бъдеще. Будителите днес, учителите, имат послание. „За да сме независими, трябва да бъдем единни и сплотени“, каза преподавателят Ваня Стефанова.

„В историята няма 100% независимост, но когато имаш право да определяш държавен глава, изпълнителна власт, политическата система, ти носиш отговорност. Това е същината на Независимостта“, заяви проф. Милко Палангурски – историк.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK