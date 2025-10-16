Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор.

След двучасово заседание днес Висшият съдебен съвет се отказа да иска автентично тълкуване на закона за съдебната власт от Народното събрание. Припомняме, че Върховният касационен съд каза, че точно според този закон за съдебната власт след 21-ви юли Сарафов не може вече да изпълнява функциите на обвинител №1.

Днес обаче на заседанието ВСС се обоснова с израза че положението му е "заварено".

Много рано тази сутрин се събраха семейства на загинали по пътищата деца пред Висшия съдебен съвет.

Те пък настояха за оставката на председателя на Върховния съд Галина Захарова, защото според думите им: "Тя носи отговорност за бавенето на делата".

"Знаете, че има съдии, които са изключителни професионалисти, но в Съдебната система има гнили ябълки и това трябва да го знае цялото общество. Аз го заявявам най-открито пред вас и съдът трябва да бъде изчистен", заяви Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна.

"Вечни временно изпълняващи длъжността главен прокурор или председател на Върховен административен съд или на Върховен касационен съд не може да има в правовата държава", заяви Надежда Йорданов от ПП-ДБ.

"Разликата е, че при господин Чолаков вече е с изтекъл мандат, той мандатът му изтече 24-та година. Докато при г-н Сарафов няма никакъв мандат, има избор за временно изпълняващ от прокурорската колегия след като беше освободен предишния главен прокурор г-н Гешев", каза Боян Магдалинчев, представляващ ВСС.

Според кадровиците, които също са с изтекъл мандат най-важното е сега да се избере нов Висш съдебен съвет.

