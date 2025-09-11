Случилото се в Полша провокира реакции и на българските депутати. Реакциите им са противоречиви. Според ГЕРБ това е ненужна ескалация на напрежението, провокирана от Руската федерация.

„Рисковете за нашата страна са същите, каквито бяха и предните дни. Всякакъв опит от страна на Руската федерация за развитие на конфликта е риск за България“, заяви Христо Гадждев от ГЕРБ.

Мненията в опозиционните среди се разделиха - едните обвиниха Русия, а другите - Украйна.

„Изключително опасно, защото може би малко хора знаят, но България е по-заплашена, отколкото Полша, тъй като много по-лесно руски дронове могат да достигнат до страната ни. Това означава, че ние трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч от нас и не може да ни стигне“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Това е толкова елементарна украинска провокация, че няма накъде“, заяви от своя страна Костадин Костадинов от „Възраждане“.

Останалите партии все още не са коментирали.

