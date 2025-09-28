Политиците поздравиха мъжкия национален отбор по волейбол за сребърния медал от световното първенство във Филипините.

„Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия.

Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои!

Гордеем се с вас, момчета и горе главите!

Сребърните медали са феноменален успех – цяла България ви благодари!“, гласи поздравът на премиера Росен Желязков.

„Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа. Цяла България Ви гледа и изпита гордост от Вашата сила и енергия, от несломимия Ви дух“ гласи поздравителен адрес на председателя на парламента Наталия Киселова.

„Въпреки че сте най-младият отбор сред всички участници в световно първенство, Вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес Вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх“, допълва Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание изразява своята благодарност и към треньорите на отбора за перфектната физическа и психическа подготовка и стратегия, които превърнаха младия ни отбор в достоен съперник на най-добрите в света. Наталия Киселова отправи поздравления и към Българската федерация по волейбол за този грандиозен успех на националния отбор.

Върху обединението на нацията акцентира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов:

„Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас!“

В профила си във Фейсбук националите ни по волейбол поздрави и лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

„Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация. Макар и за кратко — беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи — юнаци!“, написа Трофинов.

С пост във Фейсбук мъжкия национален отбор по волейбол поздрави и кметът на София Васил Терзиев.

„ИСТИНСКИ ГЕРОИ!

След 55 години България отново е сред най-добрите – световен вицешампион! Нашите момчета играха със сърце и характер, докрай не се отказаха и ни накараха да се гордеем, че сме българи.

Това е успех, който остава в историята – доказателство, че младостта и смелостта могат да изведат България на върха. Тези момчета тепърва ще жънат още по-големи победи! Тяхната смелост, дух и сила трябва да ни бъдат за пример.

Благодаря на всички участници в организацията, с които заедно превърнахме днешния мач в истински празник на площада в сърцето на София. И най-вече на хората, които напълниха пространството около катедралата. Точно така трябва винаги да се стреми да бъдем обединени за България. Всеки ден. За всичко. Тогава ще сме непобедими във всичко!

Да го направим отново във вторник – да посрещнем лъвчетата като победители! Вторник, 30 септември, 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“. Да излезем заедно и да им покажем колко много значат за нас!“, написа столичният кмет.

