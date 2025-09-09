Полицията във Варна отцепи район около спирка „Явор“ в града заради изоставен куфар, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Куфарът е бил изхвърлен от автобус на градския транспорт.

На мястото са извикани специалисти. При проверката на куфара със скенер не е установено наличие на взривно устройство и по тази причина той не е бил обезвреден с контролиран взрив.

В куфара е имало детски играчки и чорапи.

