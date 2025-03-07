Второ районно управление към столичната полиция издирва 36-годишен мъж от Китай.
Пънфей Пан е с адрес в столичния квартал „Надежда“, съобщиха от МВР. По информация на негова близка роднина, минути след полунощ на 6 март, мъжът е напуснал дома си и оттогава е в неизвестност.
Мъжът е висок към 1,70 м, със слабо телосложение, черна къса коса, носи диоптрични очила. Облечен е с тъмносив панталон, бели маратонки, сива блуза и сиво яке.
Хората, които разпознават търсения мъж и имат информация за местонахождението му, могат да позвънят на тел. 02 9820820 – във Второ РУ-СДВР или на тел. 112.
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