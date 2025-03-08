Няколко са зоните в Бургаско, където на 8 март дамите зад волана получават цвете от полицейски служители.

По инициатива на служителите от Четвърто Районно управление - Бургас младши инспектор Росен Куртев и младши експерт Станислав Манджуков дамите, преминаващи през к-с "Меден Рудник", са приятно изненадани с празнично цвете.

Младши полицейски инспектор Ферхан Азис, командир на отделение Фатме Рамадан, мл. автоконтрольор Халит Ниязи и Хасан Шакир от "Патрулно-постова дейност" са великолепната четворка от Районно управление - Руен, която днес отдава своето уважение на по-нежната половина от населението.

Районно управление - Несебър заедно с групата "Шофьори Несебър" също се включват в инициативата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK