dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
12 Слънчево 25°
13 Слънчево 27°
14 Слънчево 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Те е трябвало да слязат на гарата, но не са успели да отворят вратата на вагона

Снимка: bTV

Райна Зайкова

Публикувано в  09:11 ч. 28.08.2025 г.

Починало е едно от двете момичета, които скочиха от движещ се влак в Клисура.

Това потвърдиха за bTV от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания.

В критично състояние е едно от момичетата, скочило от движещ се влак в Клисура

На 27 август, около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., скочиха от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона.

Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура

След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Около 13:30 ч. в сряда на телефон 112 постъпва сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.

21-годишното момиче също беше настанено в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив в стабилно състояние.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана

„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана
Тази сутрин
Снимка: Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Снимка: Местната власт даде зелена светлина за отстрел на дивото животно край Силистра
Местната власт даде зелена светлина за отстрел на дивото животно край Силистра
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест