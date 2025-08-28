Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Починало е едно от двете момичета, които скочиха от движещ се влак в Клисура.
Това потвърдиха за bTV от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания.
На 27 август, около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., скочиха от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона.
След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.
Около 13:30 ч. в сряда на телефон 112 постъпва сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.
21-годишното момиче също беше настанено в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив в стабилно състояние.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase