Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Починало е едно от двете момичета, които скочиха от движещ се влак в Клисура.

Това потвърдиха за bTV от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания.

На 27 август, около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., скочиха от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона.

След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Около 13:30 ч. в сряда на телефон 112 постъпва сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.

21-годишното момиче също беше настанено в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив в стабилно състояние.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase