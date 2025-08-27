В много тежко, критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера. Това съобщи пред БТА Антония Иванова от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив.

Състоянието на 20-годишното момиче е изключително лошо, повече информация на този етап не може да се даде, уточняват от болницата.

Другото момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Вчера около 13:30 часа две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура.

Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

