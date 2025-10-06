Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от „Продължаваме промяната“ дадоха показания по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията по всички дела, в които се споменават имената им.

Лидерът на партията и Лена Бориславова отказаха коментар пред журналисти на влизане в сградата. Кирил Петков обяви, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.

„Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни Петков.

Бившият председател на „Продължаваме промяната“ определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление. Няколко минути, след като влязоха, политиците излязоха от сградата и обясниха, че няма „няма движение по искането им за разпит“.

„Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата“, каза Асен Василев.

На излизане Петков каза: „Обясниха ни, че ще се обадят като имат време. В момента имали по-важна работа, кметът на Варна не им е приоритет. Това е абсурдно – и тази вечер кметът ще бъде в ареста, и тази вечер ще бъде с дървениците и на студено. Това директорът на КПК не го интересува. Искахме да кажем истината, за да не дават липсата на свидетели като причина тези хора да стоят невинни в ареста“.

Според него в момента има незаконен главен прокурор и шеф на КПК, който е заплашвал свидетели.

Пред сградата на антикорупционния орган се събраха привърженици на партията.

