По-ниски цени на дървата за огрев, но и по-малко търсене - каква е причината?

Все по-малко домакинства се отопляват на дърва и се увеличават тези, които използват алтернативни начини.



На прага на зимния сезон проверяваме каква е причината за по-малкото търсене.



След години отопляване на дърва, Мария Грозданова заменя печката с климатик.

„Трудно ми беше вече с дървата, те също не са евтини. Знам, че с електроенергията ще бъде малко по-скъпо, но няма да си опушвам стаите, няма да нося дърва навътре-навън и да съм дежурна до камината, за да я зареждам постоянно“, посочи Мария Грозданова.



Очаква по-високи сметки за ток, но не прекалено.



„Да, ще бъде малко по-скъпо, но ще бъде за сметка на хамалогията, която досега влагах в поддържане на печката с твърдо гориво“, посочи още Грозданова.



Сметката в семейството на Нина Димитрова е друга и те за поредна година ще се отопляват на дърва.

„1200 лв. - толкова сме дали за 10 кубика. Дървата създават един уют, една по-различна топлина. Много е лесно с климатика, но дървата са си дърва, различна е топлината“, каза Нина Димитрова.



30% по-малко продадени дърва за огрев тази година в сравнение с миналия отоплителен сезон, при това при по-ниски цени, отчитат от горското.



„Към момента, цената на дървата в централния склад на ДГС-Благоевград е 135 лв. на дървата на метър и при закупуване на дърва, които са нарязани и нацепени е 148 лв.“, каза инж. Петко Ангелов, ЮЗДП.



Сред основните причини за намаленото търсене на дърва, според експертите в горския сектор са програмите за енергийна ефективност на общините, които осигуряват безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с климатици или печки на пелети и термопомпи.