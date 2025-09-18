От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.

Това става ясно от публикация на здравия министър Силви Кирилов във Фейсбук.

Той посочва още, че министерството на здравеопазването изказва най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, проведе разговори и се запозна с всички подробности по случая.

По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

„Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения“, категоричен е министър Кирилов.

По-рано днес стана ясно, че по време на дежурство на полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание му прилошава и е откаран в болница, където по-късно е починал.

