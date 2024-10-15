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Пиян шофьор се вряза в патрулка във Враца

Пробата му за алкохол е отчела 3,46 промила

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:56 ч. 15.10.2024 г.

Кола, управлявана от пиян шофьор, е блъснала полицейски автомобил във Враца. За случая съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник, около 15:30 часа на кръстовището на ул. „Кръстьо Българията“ и ул. „Иван Цветков“ в града.

Пробата за алкохол на 42-годишния шофьор на колата е отчела 3,46 промила. Тестът за наркотични вещества е отрицателен.

Образувано е бързо полицейско производство.

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