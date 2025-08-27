Раздвижване на имотния пазар. Агенцията по вписванията отбеляза рекорден брой вписвания само за месец.

В Имотния регистър за миналия месец са регистрирани 62 324 вписвания, което е с над 3800 спрямо юли 2024 г.

Важно е да се отбележи, че данните не отразяват само покупко-продажби, а включват всички видове вписвания – прехвърляне на собственост, ипотеки, съдебни решения, наеми и други.

За първите 20 дни на август са отчетени 37 513 вписвания, което също е лек ръст спрямо същия период на миналата година.

Докато едни все още се чудят дали е моментът да купуват имот, други вече са направили своята инвестиция, като семейството на Александър. Причината – очакваното влизане на България в еврозоната и притесненията, че това ще доведе до още по-високи цени на недвижимите имоти.

„Главно взехме с цел инвестиция, тъй като смятам, че в момента е един добър период, в който може да си закупиш жилище, тъй като има голямо търсене, цените се покачват и за нас беше удобен момент да си купим жилище и да инвестираме в него“, казва Александър Пасков.

Интересът към недвижимите имоти у нас остава висок. През последните месеци се наблюдава устойчива тенденция – все повече хора купуват не просто за да живеят, а за да инвестират.

„Хората мислят стратегически и искат да влязат на пазара преди влизането на еврото в България, тъй като след влизането на еврото, се смята, че България ще стане все по-привлекателна за чуждестранни инвеститори и това ще окаже влияние на цените на имотите, тоест ще доведе до повишение имотите“, обясни Петър Сотиров - търговски директор на строителна компания.

Най-предпочитаните апартаменти за инвестиция са едностайни, двустайни или маломерни тристайни.

Годината може да се окаже рекордна за пазара на недвижими имоти в България – както по брой сделки, така и по обем на ипотечното кредитиране.

„Ако имотните сделки в 10-те най-големи града нарастват с между 3% и 10% от началото на годината, то ипотечните кредити нарастват с около 12% до 14%. Има едно бързане да се купи имот веднага, заради страха, че след това имотите ще станат по-скъпи и по-недостъпни. Другата причина е пазара на труда. Ние почти нямаме безработица, доходите нараснаха последните години“, каза Тихомир Тошев - кредитен консултант.

Но наред с рекордите, експертите предупреждават и за рискове. Част от купувачите се впускат в сделки без нужната финансова подготовка.

„Купувайки жилище в момента, без да сме съвсем готови за това и по-скоро за това да го вземем при тези цени, а не при евентуално по-високи след това, много хора да надскачат възможностите си и да влизат във сделка, която е рискова“, допълни Тошев.

Експерти прогнозират, че до края на годината броят на сделките ще продължи да расте с високи темпове.

