Гърция въведе нови изисквания за отдаване на имоти под наем. Само през юни 241 835 места или рекордни 1 060 848 легла са били резервирани през онлайн платформите. Една от причините - по-изгодните цени.

Гръцката държава вече забрани издаването на нови разрешителни в някои централни квартали на Атина като част от мерките за справяне с жилищната криза, но и за да тушира недоволството на хотелиерите, които се оплакват от загуба на клиенти.

Част от новите условия са имотът да е със статут на жилище, да има естествена светлина и добра вентилация и климатизация.

Христина Цекова отдава апартаменти в централни райони на гръцката столица вече 6 години. Казва, че е спазила новите изисквания.

„Пожарогасителите са едно от новите изисквания, удостоверение от електротехник, детектори за дим, климатизация и вентилация на мястото, където сме и телефона за спешни обаждания, както и аптечка“, казва тя.

Така за туристите в Гърция вече има гаранция, че няма да попаднат на квартири без прозорци, без климатици или със съмнителна хигиена.

