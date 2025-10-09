Само през последните 10 дни 260 пешеходци са били санкционирани за неправилно пресичане.

17 пътнотранспортни произшествия са станали от началото на годината в близост до пешеходни пътеки, показват последните данни на "Пътна полиция".

„До 7 октомври имаме 42 деца, които са пострадали в ПТП-та като пешеходци. Това е с 27% повече от миналата година. Искаме да отправим апел и към родителите - нека по възможност да не обличат децата си в тъмни дрехи. Нека да слагат поне по един свелоотразителен елемент – било то върху дрехата или раницата – за да могат да се забелязват отдалече“, каза Иво Биков от „Пътна полиция“.

