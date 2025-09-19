Момче на 13 години е било блъснато на пешеходна пътека във Велико Търново, съобщиха от областната дирекция на полицията.
Инцидентът е станал в района на голям търговски обект. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен мъж от Горна Оряховица, е блъснал пресичащото пътното платно на обозначено за целта място момче.
След преглед във великотърновската болница е установено, че момчето има фрактура на ръката, освободено е за домашно лечение.
Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.
