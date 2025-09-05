80-годишен шофьор e блъснал и убил възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово, съобщи Българското национално радио.

Инцидентът е станал до жп гарата в града. При катастрофата е загинала 73-годишна жена.

Водачът на автомобила, който не е спазил правилата за движение, е 80-годишен мъж, посочват от полицията.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

На място се извършва оглед. Движението в района е ограничено и се пренасочва по друг маршрут.

През последното денонощие двама души са загинали, а 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната.

В София са станали четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 90 катастрофи с осем загинали и 105 ранени, а от началото на годината - 4590 пътнотранспортни произшествия с 293 загинали и 5776 ранени.

