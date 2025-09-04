50-годишен мъж загина в Пловдив, след като се блъсна с АТВ в метален гараж. Инцидентът е станал вчера, в ранния следобед, в източната промишлена зона на града, в частен имот на предприятие за обков.

Днес мястото е затворено. Мъжът е бил собственик на АТВ и го е управлявал в двора на частното предприятие, когато загубил контрол над машината.

