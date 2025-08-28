3 часа и половина продължи първият разпит пред българските разследващи на Никола Николов - Паскал. Соченият за крупен контрабандист днес беше разпитан в Антикорупционната комисия.

До там той беше докаран с белезници.

Контрабандист №1 е обвиняем по делото, придобило популярност като „Аферата в митниците“. По него с обвинения са и бившата шефка на агенция митници Петя Банкова, бившият главен секретар на МВРр Живко коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. По темата работим с Канна Рачева.

Той беше докаран с бус на Съдебна охрана от Националното следствие до Антикорупционната комисия малко преди 11 ч. в четвъртък. И на влизане, и на излизане – Паскал запази мълчание пред медиите.

По информация bTV, Паскал ще отговаря пред съда по 4 обвинения – едно за участие в ОПГ, две за контрабанда – става дума за няколко конкретни случая, и едно за държане на акцизни стоки, а именно цигари на стойност около 4 милиона лева.

11 месеца след ареста и денонощие след екстрадицията - Никола Николов беше разпитан.

„Този период от време, който днес прекарахме в АК, е свързан с това, че аз се запознавах с доста обилна медицинска документация на Николов. Напълно нормален разпит“, каза адвокат Димитър Марковски.



Според защитата след ареста му в Белград, соченият за контрабандист – сам е искал да се върне у нас.

„Помолил е да бъде предаден по най-бързия начин на българските власти“, каза Марковски. На въпрос дали е признал, че се занимава с контрабанда, той каза: „Не искам да навлизам в подробности по неговия разпит, защото това е непрофесионално“.

Според него кръгът на обвиняемите по делото няма да се увеличи. „Г-н Николов почти не познава никой от т.н. „участници“ в организираната група. Единствено господата Димитрови, и то възрастният г-н Димитров – познават се като стари земляци“.

От Антикорупционната комисия Николов отново потегли към ареста на Националното следствие. Докога ще остане зад решетките - тепърва ще стане ясно.

