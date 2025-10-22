Парламентът събра кворум за започване на пленарното заседание. В началото се регистрираха 167 народи представители.

"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма.

Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни, отменени бяха и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет.

"Пропуснатите заседания на парламента са като безсмислените вотове на недоверие, които загубиха месеци, не дни. Днес ще наваксаме". Това заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

По отношение на бюджета Добрев заяви, че той все още не е внесен в Народното събрание, така че не може да се каже, че парламентът закъснява с него.

"Има срок за бюджета до края на октомври и се надявам той да бъде спазен, защото и парламентът трябва да има достатъчно време, за да го обсъди", добави депутатът.

"Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес", каза в парламента съпредседателят на парламентарната група „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Николай Денков.

"Надявам се да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла", добави той.

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв.

"Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата", добави Денков.

