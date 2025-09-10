По голямата тема от последните дни - побоят в Русе - кой кого е нападнал днес депутатите отхвърлиха искането на опозицията за изслушване на премиера и вътрешния министър по случая. Парламентът избра заместник-омбудсман.

Единствената кандидатура на Мария Филипова беше представена от ръководителя на институцията.

Тя демонстрира знания опит и експертиза в областта на основните права на човека които би могла да използва в работата си като омбудсман.

Опозицията остро атакува номинацията.

"Време е да я вземете в ДПС ново начало. Чудя се как да гласувам - дали "против" или за, за да я преместим от КЗП и да спре терора над бизнеса", коментира Петър Кьосев от ПП-ДБ.

"Nие няма да подкрепим не защото имаме съмнения в личностните й качества, а заряди хората, които косвено стоят зад нея, когато най-изкъпанияt влезе във вмирисан състав също се вмирисва", коментира Стилияна Бобчева от "Величие".

"Имаме избор между госпожа Филипова и госпожа Филипова, само един кандидат. Какво сте направили освен да се гримирате по 8 часа на ден и да ходите по медии. Вие сте калинка и кандидат за премиер на господин Пеевски", каза Христо Расташки от МЕЧ.

От МЕЧ се усъмниха и в начина, по който е проведена процедурата за омбудсман и неговия заместник, което пък провокира управляващите.

"Не съм съгласна с вас г-н Василев за това, че омбудсманът е избран без процедури. Всеки, който е имал подкрепа и желание, е имал възможност. Решението на залата е политическо решение", коментира Росица Кирова от ГЕРБ.

