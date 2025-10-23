Два трамвая се ударили в четвъртък сутрин в района на гара „Подуяне“ в София, съобщават потребители в социалните мрежи.

Катастрофиралите трамваи се движат по линия №20.

Няма пострадали хора и сериозни материални щети. Инцидентът обаче предизвика закъснение на трамваите по тази линия в ранния час пик.

Това е пореден инцидент с трамвайни мотриси в София за последните два месеца.

Снимка: Facebook

Най-сериозният беше от 2 септември, когато трамвай оставен без надзор от ватмана, беше подкаран от 22-годишен мъж и се удари в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.

На 13 октомври кола и трамвай се удариха на бул. „Константин Величков“ в отсечката между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Възкресение“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK