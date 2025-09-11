Апелативния съд в София ще гледа въззивната мярка на обвинения Даниел Терзиев за инцидента с трамвай №22 от 2 септември.

Тогава около 5 ч. сутринта трамвай с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. "Михай Еминеску" и ул. "Цар Иван Асен II". В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Обвиняемия Даниел Терзиев умишлено привежда трамвая в движение, с което предизвиква опасния инцидент.

Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.

Щетите вследствие на инцидента са за десетки хиляди левове.

