Откриха издирвания мъж от Горна Оряховица. 52-годишният мъж беше обявен за местно издирване, след като вчера излязъл да се разхожда в парк „Детски кът“ в Горна Оряховица и не се прибрал.
Майка му беше предоставила данни за обеклото и външния му вид.
Той вече е установен в района около града, съобщават от ОДМВР - Велико Търново.
Настанен е за наблюдение в болнично заведение.
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