Издирват изчезнал мъж от Горна Оряховица

Полицията издирва 52-годишен мъж от Горна Оряховица. Мъжът страда от епилепсия. Сигналът бил подаден от негови близки вчера около обяд.

По данни на майката на 52-годишния мъж той излязъл да се разхожда в градската градина и не се прибрал.

Облечен е с анцуг и черна грейка. В момента полицаи и доброволци издирват мъжа в района на Горна Оряховица и Лясковец.

От МВР заявиха, че от вчера мъжът е обявен за местно издирване.