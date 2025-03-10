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Издирват изчезнал мъж от Горна Оряховица

Той е излязъл за разходка в градската градина, след което не се прибрал

Снимка: iStock

Димитър Върбанов

Публикувано в  12:04 ч. 10.03.2025 г.

Полицията издирва 52-годишен мъж от Горна Оряховица. Мъжът страда от епилепсия. Сигналът бил подаден от негови близки вчера около обяд.

По данни на майката на 52-годишния мъж  той излязъл да се разхожда в градската градина и не се прибрал.

Облечен е с анцуг и черна грейка. В момента полицаи и доброволци издирват мъжа в района на Горна Оряховица и Лясковец.

От МВР заявиха, че от вчера мъжът е обявен за местно издирване.

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