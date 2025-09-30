Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови товарен кораб DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), предаде Maritime.bg.

Снимка: Marine Traffic

Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

