България

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас

Телата им са открити тази нощ

Снимка: БГНЕС

Публикувано в  11:23 ч. 30.09.2025 г.

Публикувано в  11:23 ч. 30.09.2025 г.

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови товарен кораб DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), предаде Maritime.bg.

Снимка: Marine Traffic

Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.
Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд. 

Убит с няколко прободни рани: Прокуратурата потвърди за тежкото престъпление в Смолян

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.
Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу. 

