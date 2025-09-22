На 22 септември 2025 г. е годишнината от смъртта на Иван Вазов.

Сърцето му престава да бие преди 104 години в столичния му дом, като четири дни продължава поклонението пред Народния поет, държавник и велик българин в църквата „Св. Неделя“. Погребан е на 28 септември 1921 г. със 101 топовни салюта.

Националният литературен музей организира поклонение в памет на Иван Вазов и кани столичани и гости на София на 22 септември 2025 г., понеделник, от 11:00 ч., на гроба му в градинката зад църквата „Св. София“.

Слова в памет на Иван Вазов ще произнесат директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов и проф. Стоян Денчев. Предвидено е да прозвучат творбите „По райските долини“ и „Моите песни“ в изпълнение на актьора Стоян Чобанов. Ще бъде отслужена панихида.

В същия ден къща музей „Иван Вазов” в София отваря врати със свободен вход за всички, които искат да се докоснат до уникалната атмосфера на последния Вазов дом и да си спомнят за него. Приживе, в разговори с проф. Иван Шишманов и с министъра на просвещението Стоян Омарчевски, Иван Вазов дава съгласие след смъртта му домът да бъде превърнат в музей. Отваря врати на 26 ноември 1926 г. и се превръща в първия български литературен музей в столицата.

„Аз работих половин век на книжовното поле, движен от вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолима душевна жажда да служа на истината и красотата“, пише Иван Вазов. „Аз пях за България, защото я обичах. И съзнанието, че съм бил полезен на България, за мене беше най-голямата награда. За друга не мислех… И мой дълг е в крайна сметка на моя жизнен път, поради голямата вяра, която имам в бъдещето, да извикам на моя народ: „Не се отчайвай! Вярвай! Работи в братски сговор, със съединени сили!“

