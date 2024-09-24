Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ утвърди водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври, научи bTV.

Кирил Петков ще води листите в 23 МИР София и в Перник.

Асен Василев също води две листи – в Пловдив-град и Хасково.

От „Демократична България“ имат водачи в 24 МИР с Надежда Йорданова и 26 МИР София-област с Атанас Славов.

Явор Божанков за първи път повежда Бургас

В лидерския район 25 МИР е акад. Николай Денков, който ще води и Шумен. В Кърджали изпращат нов водач - Себатин Гьокче.

Ето водачите на листите на ПП-ДБ за всички избирателни райони: