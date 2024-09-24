 

Коалицията „Продължаваме промянатаДемократична България“ утвърди водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври, научи bTV.

Кирил Петков ще води листите в 23 МИР София и в Перник.

Асен Василев също води две листи – в Пловдив-град и Хасково.

От „Демократична България“ имат водачи в 24 МИР с Надежда Йорданова и 26 МИР София-област с Атанас Славов.

Явор Божанков за първи път повежда Бургас

В лидерския район 25 МИР е акад. Николай Денков, който ще води и Шумен. В Кърджали изпращат нов водач - Себатин Гьокче.

Ето водачите на листите на ПП-ДБ за всички избирателни райони:

  • МИР 01 Благоевград – Андрей Цеков
  • МИР 02 Бургас – Явор Божанков
  • МИР 03 Варна – Даниел Лорер
  • МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева
  • МИР 05 Видин – Любен Иванов
  • МИР 06 Враца – Деница Симеонова
  • МИР 07 Габрово – Богомил Петков
  • МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов
  • МИР 09 Кърджали – Сабахтин Гьокче
  • МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
  • МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
  • МИР 12 Монтана – Ванина Вецина
  • МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
  • МИР 14 Перник – Кирил Петков
  • МИР 15 Плевен – Богдан Богданов
  • МИР 16 Пловдив град – Асен Василев
  • МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
  • МИР 18 Разград – Джипо Джипов
  • МИР 19 Русе – Мартин Димитров
  • МИР 20 Силистра – Богомил Петков
  • МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
  • МИР 22 Смолян – Михаил Камбарев
  • МИР 23 София град – Кирил Петков
  • МИР 24 София град – Надежда Йорданова
  • МИР 25 София град – Николай Денков
  • МИР 26 София област – Атанас Славов
  • МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
  • МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
  • МИР 29 Хасково – Асен Василев
  • МИР 30 Шумен – Николай Денков
  • МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов
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