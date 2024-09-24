Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ утвърди водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври, научи bTV.
Кирил Петков ще води листите в 23 МИР София и в Перник.
Асен Василев също води две листи – в Пловдив-град и Хасково.
От „Демократична България“ имат водачи в 24 МИР с Надежда Йорданова и 26 МИР София-област с Атанас Славов.
Явор Божанков за първи път повежда Бургас
В лидерския район 25 МИР е акад. Николай Денков, който ще води и Шумен. В Кърджали изпращат нов водач - Себатин Гьокче.
Ето водачите на листите на ПП-ДБ за всички избирателни райони:
- МИР 01 Благоевград – Андрей Цеков
- МИР 02 Бургас – Явор Божанков
- МИР 03 Варна – Даниел Лорер
- МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева
- МИР 05 Видин – Любен Иванов
- МИР 06 Враца – Деница Симеонова
- МИР 07 Габрово – Богомил Петков
- МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов
- МИР 09 Кърджали – Сабахтин Гьокче
- МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
- МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
- МИР 12 Монтана – Ванина Вецина
- МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
- МИР 14 Перник – Кирил Петков
- МИР 15 Плевен – Богдан Богданов
- МИР 16 Пловдив град – Асен Василев
- МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
- МИР 18 Разград – Джипо Джипов
- МИР 19 Русе – Мартин Димитров
- МИР 20 Силистра – Богомил Петков
- МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
- МИР 22 Смолян – Михаил Камбарев
- МИР 23 София град – Кирил Петков
- МИР 24 София град – Надежда Йорданова
- МИР 25 София град – Николай Денков
- МИР 26 София област – Атанас Славов
- МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
- МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
- МИР 29 Хасково – Асен Василев
- МИР 30 Шумен – Николай Денков
- МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов