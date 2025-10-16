Министерството на образованието започва кампания за насърчаване на учениците да участват в Националните олимпиади. Какви врати отварят добрите резултати от състезанията?



Той е единственият ученик в света, спечелил два златни медала на международни олимпиади по химия и биология в една година. Днес Виктор е студент в Кеймбридж.



„Първото състезание, на което съм участвал, беше първия кръг на олимпиадата по история. Отидох, нямах никаква идея какво се случва, оплесках нещата, не се класирах“, казва Виктор Лилов.

Но не се отказва. Постепенно открива, че неговата сила са природните науки.

„Трябва да ходим и да пробваме и по някое време ще попаднем на това, което ни харесва и така там можем да се концентрираме“, посочва още той.



Преслав също печели десетки медали и отличия. Днес е учител в Софийската математическа гимназия.



„Когато човек отива за удоволствието от самото преживяване, успехите сами идват. Олимпиадите много подпомогнаха за интереса ми към науките, запознал съм се с много хора, мотивирали са ме със сигурност“, посочва той.

За учениците с високи постижения на олимпиадите има различни стипендии, а при кандидатстване в университетите могат да използват лауреатската си диплома.



И съветът на Виктор и Преслав за успех - преди да се изкачиш до върха, трябва да се престрашиш да тръгнеш по пътя.

