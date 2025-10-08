От днес - глоби за търговците, които не изписват коректно цените в евро и в левове. На санкции подлежат и тези, които при липсата на икономически предпоставки, вдигат цените си.

Ще се следи за коректно двойно изписване на цените в двете валути.

Всички търговци на дребно - с хранителни стоки, напитки и лекарства, с оборот за предходната година над 10 милиона лева, са длъжни всеки ден да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница.

Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата "Колко струва".

До момента са направени над 70 предупреждения за нарушения.

Санкциите са до 7 хиляди лева при първо провинение... и до 14 хиляди - при второ.

