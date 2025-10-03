Властта в София търси отговор на въпроса дали всичко, което се случи в „Елените“, е в резултат на стихийно бедствие или на немарливо отношение.

Снимка: bTV

bTV научи, че още във вторник по разпореждане на премиера е изпратено писмо до всички областни управители за предпроемане на всички нужни мерки предвид очаквани интензивни валежи.

Според писмото те е трябвало да се отчетат до края на деня какво е било предприето.

От МОСВ обясниха, че станциите са засекли паднали валежи от 200-250 л/кв. м за изключително кратко време. По разпореждане на министър Манол Генов ще бъде проверено дали инвеститорите и строителите са съгласували действията си с „Басейнова дирекция“.

Министърът на туризма Мирослав Боршош благодари за намесата на МВР и на армията, благодарение на тях 3 полски туристки в Св. Влас са били спасени. По разпореждане на регионалния министър Иван Иванов ДНСК ще проверява за нерегламентирани строежи.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов каза, че армията е в готовност и военноморските сили са в готовност да се включат със спасителни лодки. От парламентарната трибуна премиерът увери, че затруднения със системата BG-Alert няма.

